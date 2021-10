Herzogin Kate: Krasse Kampfansage gegen Harry und Meghan

In der letzten Zeit sorgten Herzogin Meghan und Prinz Harry für allerhand Trubel im britischen Königshaus! Vor allem ihr Enthüllungsinterview mit Talkmasterin Oprah schlug ein wie eine Bombe! Für Herzogin Kate alles andere als leicht! Schließlich musste auch sie sich ein paar öffentlichen Anfeindungen durch Harry und Meghan stellen! Doch wie es scheint, will Kate den Spieß nun umdrehen! So zeigte sie sich bei ihren jüngsten Auftritten so selbstsicher wie schon lange nicht mehr...