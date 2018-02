Herzogin Kate: Macht sie Meghan Markle zur Patentante ihres 3. Babys?

Prinz Harry und Meghan Markle haben sich zwar noch nicht das Ja-Wort gegeben, für die Royals gehört die hübsche Amerikanerin trotzdem schon längst zur Familie. Allen voran hat Herzogin Kate ihre Schwägerin in spe bereits richtig ins Herz geschlossen. Angeblich sollen die beiden Frauen regemäßig Zeit miteinander verbringen und inzwischen gute Freundinnen geworden sein. Jetzt spielen Kate und Prinz William wohl auch mit dem Gedanken Meghan zur Patentante ihres dritten Kindes zu machen. Ein echter Vertrauensbeweis!

"Kate möchte sie wissen lassen, wie sehr sie von der Familie geliebt wird. Es ist eine so große Ehre und auch Harry war überglücklich über diese Geste“, heißt es in der amerikanischen Ausgabe des ‚OK!‘-Magazins. Doch nicht alle sind so begeistert von der Idee. Angeblich findet Queen Elizabeth II., dass Prinz William und Kate etwas voreilig handeln. Wenn es nach ihr ginge, sollten die beiden erstmal abwarten bis Meghan offiziell mit Prinz Harry verheiratet ist.

Einwände, die Kate nicht nachvollziehen kann. Allerding weiß sie nur zu gut, dass man sich lieber nicht über die Queen hinwegsetzen sollte. Vielleicht zögert sie aus diesem Grund noch mit ihrer endgültigen Entscheidung. Ein bisschen Zeit bleibt ihr ja zum Glück noch. Ihr Baby erblickt voraussichtlich im April das Licht der Welt und die Taufe wird etwa drei Monate später stattfinden. Bis dahin gehört Meghan dann auch ganz offiziell zur royalen Familie.