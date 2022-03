Herzogin Kate: Mager-Wahn! Diese Bilder sind alarmierend

Immer wieder gerät Kate aufgrund ihrer Figur in die Medien. So auch jetzt: Bei einem offiziellen Termin in der Industrielandschaft Blaenavon in Wales, haben Prinz William und seine Ehefrau Kate ordentlich mit angepackt. Die Royals pflanzten im Rahmen des Projekts "The Queen’s Green Canopy“ zu Ehren der Queen einen Baum. Dabei entzückten Kate und William das Publikum mit ihrem süßen Partnerlook. Beide trugen einen dunkelgrünen Pullover und strahlten dabei um die Wette.