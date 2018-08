Herzogin Kate: Mega Familien-Streit! Prinz William tobt!

Reddit this

Der Zwist zwischen (36) und Herzogin Meghan (37) nimmt kein Ende! Nun zoffen sich auch noch die Männer der royalen Schönheiten! Der Grund: Meghan hetzt William (36) und Harry (33) gegegeneinander auf!

Neue Runde im Herzoginnen-Duell! Denn es ist so: Mit Camilla (71) hat Meghan die ideale Verbündete gegen ihre Erzrivalin gefunden. Herzogin Kate war Camilla immerhin schon immer ein Dorn im Auge! Sie fühlte sich von ihr als Herzogin stets in den Schatten gestellt. Gemeinsam mit der Feindin der Feindin Intrigen zu spinnen – das macht doppelt Spaß! Und nun hat es die gebürtige Amerikanerin auch noch geschafft, Harry auf ihre Seite zu ziehen! Plötzlich ergreift der nämlich Partei für Camilla!

Zerbricht jetzt die Familie?

Sie ist nicht mehr die böse Stiefmutter, die seiner Mama Diana (†36) den Mann weggeschnappt hat. Sondern eine „wunderbare Frau“, die er „über alles liebt!“ Neue Töne, die der Rotschopf anschlägt! Steckt Meghan dahinter? Catherine ist fassungslos, dass Harry ihr so dreist in den Rücken fällt. Wieso schwärmt er plötzlich von ihrer verhassten Rivalin Camilla? Denn bisher verband Catherine und Harry eine innige Beziehung!

Auch William tobt! Er kann nicht verstehen, wieso sich sein Bruder in den Streit der Frauen überhaupt hineinziehen lässt. Für ihn ist aber klar: Ein Verrat an seiner Gattin ist auch ein Verrat an ihm. Meghan hat die Brüder entzweit. Zerbricht die Familie jetzt ganz?