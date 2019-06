Herzogin Kate: Modischer Seitenhieb gegen die Queen!

Oh je! Was hat sich Herzogin Kate nur dabei gedacht? Obwohl die schöne Frau von Prinz William eigentlich für ihr Stil-Gefühl bekannt ist , hat sie sich nun einen modischen Fehltritt geleistet...

Von diesem -Look wird die Queen überhaupt nicht begeistert gewesen sein. In Ascot lieferten sich die royalen Damen wieder ein Show-Laufen der Superlative. Doch vor allem Kate stach mit ihrem Outfit aus der Menge hervor...

Herzogin Kate trägt Kleid von Elie Saab

Zur Eröffnung des legendären Pferderennens entschied sich Herzogin Kate für ein transparentes Kleid des Designers Elie Saab, welches vor allem durch den knöchellangen Tüllrock sowie die Spitze und Stickereien ein echter Hingucker war. Zu dem Kleid kombinierte Kate einen farblich abgestimmten Hut von Philip Treacy sowie eine passende Clutch und silberfarbene High Heels. Eigentlich ein absolut gelungener Auftritt...

Kate und die Queen kommen beide in blau

Obwohl Kate mit ihrem Kleid einen absoluten Wow-Auftritt hinlegte, wird eine Person von dem Look überhaupt nicht begeistert gewesen sein: Queen Elizabeth! Der Grund: Eigentlich ist die Monarchin dafür bekannt, dass sie bei öffentlichen Anlässen in ihrer Familie die Farbakzente setzt. In Ascot erschienen die Queen sowie Herzogin Kate beide in zarten blau Tönen. Für die Queen ein absolutes -"No Go"! Ob Kates Farbwahl für ihr Elie Saab Kleid mit der Königin vorher abgestimmt war, ist nicht bekannt. Wenn nicht, bleibt nur zu hoffen, dass die Monarchin Kate diesen Fauxpas nicht übel nimmt...