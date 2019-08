Reddit this

Herzogin Kate nach Affären Schock: Ihre Ehe ist erneut in Gefahr!

Es wird nicht ruhig bei den Cambridges! Obwohl und eine echte Vorzeige-Ehe führen, machte dieses Jahr die Meldung die Runde, dass William seine Kate betrogen haben soll. Doch damit nicht genug…

Prinz William: Royale Trennung! Große Sorge um Harry und Meghan!

Hatte William eine Affäre?

Wie es damals hieß, sollen zwischen Prinz William und Kates einstiger Freundin, der Marquise von Cholmondeley, Rose Hanbury, mächtig die Funken geflogen sein. Kate soll damals vor Wut geschäumt haben, als sie von dem Seitensprung ihres Mannes erfahren haben soll. Doch obwohl die Spekulationen nicht offiziell bewiesen werden konnten, ging diese schlimme Zeit nicht spurlos an William und seiner Familie vorüber. So schaltete der Prinz sogar einen Anwalt ein, um den bösen Gerüchten den Gar auszumachen. Doch jetzt der Schock! Durch die jüngsten Entwicklungen gerät die Affären-Küche nun erneut ins Brodeln.

Kate hat Angst

Laut der „Life & Style“ soll Rose Hanbury die Trennung von ihrem Ehemann David Rocksavage bekannt gegeben haben. Schon im Juni erschien die 35-Jährige zu einem Dinner im Buckingham-Palast zu Ehren von ohne Mann und sogar ohne Ehering und sorgte damit für mächtig Aufsehen. Besonders Herzogin Kate soll von dieser Entwicklung überhaupt nicht begeistert sein. So heißt es durch einen Insider gegenüber dem Magazin: „Kate ist in Panik. Sie fürchtet, dass Roses Trennung ein Auslöser für den Zusammenbruch ihres eigenen Lebens sein könnte.“ Oh je! Ob William und Kate diese Herausforderung erneut meistern können?

