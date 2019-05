Herzogin Kate: Neuer Look! So haben wir sie noch nie gesehen!

Das mit ihren Outfits stets für jede Menge Aufsehen sorgt, ist definitiv nichts Neues. Egal wo Kate erscheint, alle Blicke sind auf sie gerichtet. Bei einem ihrer jüngsten Auftritte sorgt sie nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit! Der Grund: Kate zeigt sich von ihrer legeren Seite...

Klau den Look von Herzogin Kate!

Herzogin Kate in Stoffhose und gestreiften Shirt

Zur Eröffnung der King's Cup Regatta in London hätte Kate wohl kaum ein besseres Outfit wählen können. Die schöne Frau von erschien zu dem Anlass in einem gestreiften Pullover, den sie zu einer blauen high waisted Stoffhose ihrer Lieblings-Designerin L.K.Bennett sowie mit blauen Pumps kombinierte. Einen farblichen Akzent setzte Kate mit einer knallroten Wildleder-Clutch des Labels Emmy London. Mehr Matrosen-Feeling geht wohl kaum. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate im Matrosen-Look: Getty Images

Herzogin Kate setzt Style-Akzent

Während es für die royalen Damen eigentlich üblich ist, zu öffentlichen Auftritten meist in Kleidern zu erscheinen, zeigt Kate, dass auch ein Hosen-Outfit absolut angemessen sein kann. In ihrer Matrosen-Kombination strahlt Kate mit ihrem farblich passenden Saphir-Verlobungsring definitiv um die Wette. Ob uns Kate in der nächsten Zeit mit noch mehr Looks dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...