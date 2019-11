Reddit this

Herzogin Kate: Neuer Look! Und ihre Fans sind begeistert!

Huch, so haben wir Herzogin Kate ja noch nie gesehen...

Na das ist mal eine Überraschung! Bei einem ihrer Jüngsten Auftritte überrascht ihre Fans nun mit einem neuen Look...

Herzogin Kate mag es gerne klassisch

Das Herzogin Kate in Sachen einiges auf dem Kasten hat, ist definitiv nichts Neues. Egal wo die erscheint: Kate weiß immer ganz genau, wie sie die Mode-Herzen ihrer Fans höher schlagen lässt. Doch während die schöne Frau von sonst dafür bekannt ist, dass sie sich in der Öffentlichkeit in klassischen Kleidern oder Kostümen präsentiert, feiert die Beauty jetzt eine wahre Mode-Revolution. Der Grund: Kate trägt Hosen!

Kate setzt ein Zeichen

Am vergangen Dienstag waren Herzogin Kate und Prinz William dabei zu sehen, wie sie im Troubadour White City Theater die Arbeit der gemeinnützigen Organisation "Shout" feierten. Die Herzogin entschloss sich zu dem Anlass für ein Outfit, mit dem sie definitiv alle Blicke auf sich zog. Kate kombinierte nämlich zum schicken Blazer mit kariertem Muster eine auffallende rote Hose und High Heels mit Blockabsatz. Ein absolut gelungener Auftritt! Ob Kate in der nächsten Zeit jetzt öfters Rock gegen Hose tauscht? Wir können gespannt sein…

