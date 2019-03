schien in Plauderlaune gewesen zu sein. Erst vor einigen Tagen waren die Beauty und Prinz William dabei zu beobachten, wie sie einen Termin in Nordirland absolvierten, bei dem es im Rahmen der Initiative "Sure Start" um die Unterstützung von benachteiligten Familien mit Kleinkindern ging. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch die Überraschung dabei: Kate gab intime Einblicke hinter die Palastmauern...

Herzogin Kate und Pippa Middleton: Der Schwestern-Streit eskaliert!

Herzogin Kate plaudert über ihr Leben mit Kindern

Obwohl Kate und William auf eine Vielzahl von Bediensteten zählen können, die das royale Paar in allen Belangen unterstützen, weiß auch Kate über die Tücken des Mutterseins perfekt Bescheid. So berichtet jetzt eine Teilnehmerin des Termins in Nordirland, dass Kate dabei unverblümt über das Stillen und ihre Schlafstörungen gesprochen haben soll. Die Teilnehmerin verrät gegenüber "Hello!": "Auch, wenn Kate und William jede erdenkliche Unterstützung bekommen könnten, sind sie doch auch Eltern und wollen mit ihren Kindern aufstehen. Sie verstehen also, welchen Stress und Druck wir durchmachen, auch wenn sie ein paar hilfreiche Hände mehr an ihrer Seite haben." Sie fügt hinzu: "Selbst über Schlafprobleme habe man sich unterhalten können." Wie symphytisch! Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs bei William und Kate aus?

Herzogin Kate und Prinz William: Baby Nummer 4?

Obwohl Herzogin Kate erst vor knapp zehn Monaten Prinz Louis, das dritte Kind von ihr und William, zur Welt brachte, machen immer wieder Gerüchte die Runde, in denen von einer vierten Schwangerschaft der Herzogin gesprochen wird. Dabei ist sogar davon die Rede, dass Kate bereits jetzt wieder in anderen Umständen sein soll. Was an den Schwangerschafts-Spekulationen jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Kate und William gaben dazu noch kein Statement ab...