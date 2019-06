Herzogin Kate in Plauderlaune: Sie lüftet ihr süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! In einer intimen Beichte plaudert Herzogin Kate nun aus dem Nähkästchen und gibt dabei private Einblicke in ihre Familienleben...

Das und einen vollen Terminkalender haben, ist definitiv nichts Neues. Die beiden sind immer wieder dabei zu beobachten, wie sie einen royalen Termin nach dem anderen absolvieren. Umso schöner somit, dass sie sich dennoch die Zeit nehmen, um sich eine Auszeit mit der Familie zu gönnen. So berichtete Herzogin Kate bei einem Auftritt in Keswick, dass sie mit William und ihren Kindern , und Prinz Louis einen geheimen Urlaub hinter sich hat. Doch wo war die royale Familie?

Herzogin Kate und Prinz William genossen die Familienzeit

Wie Kate berichtet, war sie in den jüngsten Ferien mit William, George, Charlotte und Louis in der malerischen Gegend Cumbria. Eine Quelle berichtet gegenüber "hellomagazine.com": "Sie sagte, dass es viel geregnet habe und es weit von ihrem Zuhause in Norfolk entfernt sei, aber sie es hier lieben." Ebenfalls heißt es weiter: "Sie sagte, dass ihre Kinder es lieben, hierher zu kommen und in den Bergen herumzuwandern." Wie süß! Wohin die nächste Reise der Herzogin mit ihrer Familie gehen wird, ist noch nicht bekannt. Wir können also gespannt sein und freuen uns auf die ersten Urlaubsbilder.