Herzogin Kate: Pleite-Drama erschüttert ihre Familie

Mit einem Versandhandel für Partyartikel wurden die Middletons Millionäre. Doch die Feierstimmung in der Familienvilla dürfte derzeit getrübt sein: Wie "The Sun" berichtet, soll das Unternehmen in einer wirtschaftlichen Krise stecken. Drei Mitarbeiter mussten bereits entlassen werden. Eine Situation, die auch an nicht spurlos vorbeigehen dürfte.

Seit 1987 vertreiben die Selfmade-Millionäre über ihre Firma "Party Pieces" Deko-Artikel für Feiern. Durch die Jahre wuchs das Unternehmen zu einem Millionen-Imperium, soll zwischenzeitlich einen Wert von knapp 35 Millionen Euro gehabt haben. Durch ihr Vermögen konnten die Eltern Herzogin Kate den Besuch der Elite-Uni St. Andrews ermöglichen, auf der sie kennenlernte.

Muss jetzt Prinz William einspringen?

Von Carole und Michael Middleton gibt es zu den aktuellen Entwicklungen noch kein Statement. Gemunkelt wird jetzt, dass ein Investor das Unternehmen wieder auf Kurs bringen soll. Zur Not könnte ihnen sicher auch Schwiegersohn William finanziell unter die Arme greifen - wobei das bei den Briten sicher nicht gut ankäme. Schließlich mussten sich die Middletons schon öfter Vorwürfe gefallen lassen, dass sie ihre berühmte Tochter für Marketing-Zwecke ausnutzen würden. Bleibt zu hoffen, dass sich Herzogin Kate die Situation nicht zu sehr zu Herzen nimmt...