Herzogin Kate & Prinz William: Alles Fake! Ihr Glück droht zu zerbrechen!

Harte Worte über und ! Seit Jahren ist die Beauty von der Seite des Prinzen nicht wegzudenken. Doch jetzt der Schock! Wie nun behauptet wird, sollen die beiden ihren Fans nur was vormachen...

Bittere Vorwürfe an Herzogin Kate und Prinz William

Obwohl Herzogin Kate und Prinz William alle Hände voll zu tun haben, beweisen die beiden immer wieder, dass sie so glücklich miteinander sind wie am ersten Tag ihrer Liebe. Egal wo die beiden erscheinen: Kate und William fliegen die Fan-Herzen regelrecht zu. Nun jedoch die bittere Wende! Wie es nun heißt, soll ihre Ehe, im Gegensatz zu der von Meghan und Harry, nicht echt sein. Böse Stimmen gehen sogar so weit, dass William und Kate der Öffentlichkeit nur was vormachen sollen...

Führen Kate & William eine Fake-Ehe?

Moderatorin Wendy Williams schieß nun im US-Fernsehen scharf gegen William und Kate. So behauptet sie über die Herzogin, dass sie "die Langweilige" ist und William und sie der Öffentlichkeit nur was vormachen würde. In ihrer Show "The Wendy Show" gibt sie zu verstehen: "Für mich sind Harry und Meghan das einzige echte Königspaar, das sich verliebt wie der Rest von uns." Autsch! Was William und Kate über diese Anfeindung denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab...

