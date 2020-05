Herzogin Kate & Prinz William: Baby-Jubel! Es ist ein kleiner Junge!

Reddit this

Bei den Windsors ist ordentlich was los! Während das britische Königshaus in der letzten Zeit vor allem mit einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen in der Öffentlichkeit stand, haben zumindest Kate und William nun wieder allen Grund zur Freude...

Kate und William durchlebten schwere Monate

Die vergangene Zeit war für und alles andere als leicht! Die beiden mussten nicht nur den "Megxit" verkraften, sondern auch die damit verbundenen Aufgaben von Meghan und Harry übernehmen, die nach deren Austritt aus dem Königshaus neu verteilt werden mussten. Für Kate und William eine ziemliche Herausforderung, vor allem auf Grund der aktuellen Situation. Doch jetzt die freudige Überraschung! Kate und William schweben endlich wieder im Baby-Glück!

Kate und William sind überglücklich

Wie nun "Daily Mail" berichtet, sind der beste Freund von Prinz William, Bear Maclean, und dessen Frau Daisy Dickson wieder stolze Eltern geworden. So hat ihr Sohn bereits am 06. Mai das Licht der Welt erblickt. Es ist das dritte Kind der Freunde von Kate und William und sorgt auch bei dem royalen Ehepaar für jede Menge Jubel- ! Ob Kate und William durch die Geburt des kleinen Mannes wohl auch ihre Baby-Pläne wieder vorantreiben? Wir können definitiv gespannt sein...

