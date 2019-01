Herzogin Kate & Prinz William: Baby Nummer 4! Noch ein Mädchen!

Die Windsors sind im Baby-Fieber! Aktuell warten alle Royalisten sehnsüchtig auf die Geburt von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Babys. Doch damit nicht genug! Wie nun bekannt wurde, soll auch bei den Cambridges bereits die nächste Geburt vor der Tür stehen...

Herzogin Kate: Erschütternde Beichte! "Es ist so schwer"!

Herzogin Kate: Wieder schwanger?

Wie nun durch einen Insider gegenüber "New Idea" verraten wurde, soll bereits 2020 ihr nächstes Baby erwarten. Sie soll dabei vor allem den Wunsch hegen, dass es ein Mädchen wird. Und das aus einem süßen Grund: "Kate hat die Verbindung zwischen George und Charlotte gesehen und glaubt, es wäre schön, wenn Louis eine Schwester hätte, die mehr in seinem Alter ist." Was für süße Neuigkeiten! Und was denkt über die Pläne seiner Frau?

Prinz William unterstützt Herzogin Kate

Prinz William soll bei der Familienplanung voll und ganz hinter Kate stehen. So heißt es von dem Insider weiter: "Kate macht Dinge auf ihre Weise, aber William hat sie immer unterstützt und wird alles tun, um sie glücklich zu machen. Das ist ein Versprechen, das er gemacht hat, bevor sie geheiratet haben. Wenn sie ein viertes Kind haben will, wird er mitmachen, obwohl er sich jetzt über schlaflose Nächte beschwert." Einfach nur rührend! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Hof äußerte sich bis jetzt noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein…