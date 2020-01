Herzogin Kate & Prinz William: Bittere Bilder! Liegt ihr Ehe-Glück in Scherben?

Erst kürzlich war dabei zu sehen, wie sie das Evelina Kinderkrankenhauses in London besuchte und dabei einen absoluten Wow-Auftritt hinlegte. Ein Detail sorgte bei ihren Fans jedoch für mächtig Verwirrung...

Herzogin Kate sorgt für Kopfzerbrechen

Seit ihrer Verlobung mit ist Herzogin Kate stolze Trägerin ihres traumhaften Saphir-Verlobungsrings, der einst Lady Di an ihrer Verlobung von an den Finger gesteckt wurde. Kate führt somit nicht nur das Andenken an ihre verstorbene Schwiegermutter fort, der Ring besiegelt auch die Liebe zwischen ihr und Willam. Um so verwunderlicher somit, dass von dem Ring bei ihrem Besuch im Evelina jede Spur fehlt. Während die Herzogin sonst nie auf das Schmuckstück verzichtet, erscheint sie zu diesem Anlass ohne den Pracht-Klunker. Für viele ihre Fans Grund genug, um von einer Ehe-Krise bei William und Kate auszugehen...

Warum trägt Kate den Ring nicht?

Obwohl Kate ihren Verlobungsring so gut wie nie vom Finger zieht, kann bei ihrem Termin im Evelina von einer Ehe-Krise nicht die Rede sein. Viel mehr könnte die Tatsache dahinterstecken, dass Kate dafür bekannt ist, dass sie mit Kindern gerne bastelt und der Ring dabei im Kinderhospital einfach nur hinderlich gewesen wäre. Ihre Fans können also unbesorgt sein! Spätestens bei ihrem nächsten Auftritt wird die mit ihrem Saphir wieder um die Wette strahlen...

