Herzogin Kate & Prinz William: Der Palast bestätigt das traurige Aus!

Jetzt ist es offiziell! Schon vor gut zwei Monaten machte die Meldung die Runde, dass und die Wohltätigkeitsorganisation "The Royal Foundation" verlassen und William und Kate die Geschicke alleine leiten werden. Nun die amtliche Bestätigung...

Palast bestätigt die Trennung von William und Kate

Via "Twitter" meldet sich nun der Palast zu Wort und erklärt, dass "The Royal Foundation" ab sofort nicht mehr "The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex" heißt, sondern unter dem Namen "The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge" laufen wird. Durch dieses Dokument ist die Trennung zwischen Kate, William, Harry und Meghan nun offiziell besiegelt. Und wie geht es für die royalen Paare jetzt weiter?

Here is the document filed with Companies House officially changing the title of the Royal Foundation to:



The Royal Foundation of the Duke & Duchess of Cambridge



This is the foundation's 3rd name change. https://t.co/9up59g2bqF pic.twitter.com/dIau3tTOGk — Gert's (@Gertsroyals) 27. August 2019

Harry und Meghan wollen ihren eigenen Weg gehen

Wie es damals hieß, wollen Meghan und Harry ihre eigene Wohltätigkeitsorganisation gründen, um unabhängig von Kate und William gemeinnützige Arbeit zu leisten. Kate und William werden weiterhin in "The Royal Foundation" tätig sein. Warum sich Harry und Meghan für eine Abkapselung von Kate und William entschieden, ist nach wie vor nicht bekannt. Schon seit längerem wird immer wieder von einem Streit zwischen den Paaren berichtet. Ob dies jedoch wirklich der Grund ist, ist nicht bekannt.

