Herzogin Kate & Prinz William: Eine kleine Schwester für Prinz Louis!

Die Windsors sind im Baby-Fieber! Erst am Wochenende wurde der kleine Archie, das Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry, getauft. Nun die nächste Baby-Neuigkeit...

Prinz Harry in Plauderlaune: Intimer Blick hinter die Palastmauern!

Herzogin Kate und Prinz William: Baby Nummer 4!

Wie nun berichtet wird, wollen und ihr Familienglück angeblich durch die Geburt eines vierten Kindes krönen. Obwohl William und Kate erst im vergangen Jahr ihren kleines Spross Louis willkommen hießen, soll die Baby-Planung bei den beiden noch lange nicht auf Eis liegen. Doch damit nicht genug! Wie es weiter heißt, sollen die beiden auch einen ganz bestimmten Grund für ihre Familien-Vergrößerung haben...

Herzogin Kate und Prinz William wollen noch ein Mädchen

"Kate sieht die Bindung zwischen George und Charlotte. Sie glaubt, dass es schön wäre, wenn Louis eine Schwester hätte, die näher an seinem Alter ist", erklärte nun eine Insiderin gegenüber "New Idea". Ebenfalls heißt es weiter: "Kate erledigt die Dinge auf ihre Art. William hat sie immer unterstützt und wird alles tun, um sie glücklich zu machen. Dieses Versprechen hat er ihr vor der Hochzeit gegeben." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab das royale Paar dazu noch kein Statement ab.