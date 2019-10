Heimlich, still und leise haben Prinz William und Herzogin Kate hochkarätigen Besuch im Palast empfangen. Doch was steckt dahinter?

Obwohl die sich oft große Mühe geben, bestimme Dinge für sich zu behalten, lässt es sich nicht immer vermeiden, dass Informationen trotzdem an die Öffentlichkeit gelangen. So auch in diesem Fall! Trotz aller Geheimhaltungsmaßnahmen will die britische Presse erfahren haben, dass und heimlich einen berühmten Gast im Palast empfangen haben.

Herzogin Meghan: Bittere Bilanz! Sie haben sich nichts mehr zu sagen

Heimliches Treffen mit Bill Gates

Der Microsoft-Mitbegründer Bill Gates soll den beiden am vergangenen Dienstag einen Besuch im Kensington Palast abgestattet haben. Dabei ging es wohl nicht nur um einen netten Plausch, sondern um den guten Zweck. Bill und Melinda Gates spenden ihr Geld immer wieder für wohltätige Zwecke. „Unsere Stiftung sucht überall auf der Welt nach Partnern, damit wir uns gemeinsam den größten Herausforderungen stellen können: extreme Armut und Krankheiten in Entwicklungsländern und das mangelhafte amerikanische Bildungssystem“, steht auf ihrer Website geschrieben.

Es wäre durchaus denkbar, dass die Royals mit Gates zusammenarbeiten wollen. Bisher hat sich der Palast jedoch noch nicht zu dem geheimen Treffen geäußert. Auch empfing kürzlich einen großen Star bei sich. Für den „World Mental Health Day“ machte er gemeinsame Sache mit Sänger Ed Sheeran und veröffentlichte dazu bereits einen kurzen Teaser auf seiner -Seite. Wir dürfen also gespannt sein!

Hat eine heimliche Tochter? Mehr dazu im Video: