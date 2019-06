Herzogin Kate & Prinz William: Hurra, das vierte Baby!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Im letzten Monat wurden Herzogin Meghan und Prinz Harry Eltern ihres kleinen Sprosses Archie. Nun die nächste Baby-Sensation!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzug in die USA!

Herzogin Kate & Prinz William wollen noch ein Baby

Obwohl erst im vergangen Jahr ihr kleine Sohn Louis zur Welt brachte, machten nach der Geburt immer wieder Meldungen die Runde, dass William und Kate noch ein viertes Kind kriegen wollen, um ihr Familienglück zu krönen. Kein Wunder somit, dass seitdem ebenfalls regelmäßig darüber spekuliert wird, ob Kate in anderen Umständen ist. Bestätigt wurde dies vom Palast zwar noch nicht, doch jetzt die Überraschung...

Herzogin Kate: Baby Nummer 4!

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll Kate wieder schwanger sein. So behauptet die Quelle gegenüber US-"OK!": "William und Kate erwarten ihr viertes Kind. Der Geburtstermin ist im Dezember, weshalb die Feiertage noch aufregender sein werden." Was für Hammer- ! Können sich also alle Royalisten in diesem Jahr auf einen weiteren königlichen Spross freuen? William und Kate gaben dazu bis jetzt leider noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...