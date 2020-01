Herzogin Kate & Prinz William: Ihre Ehe liegt in Trümmern!

Ans Licht gebracht hat dies ein Video, das eigentlich dazu dienen sollte, Harmonie pur zu demonstrieren. Betont entspannt trat das Ehepaar in einem -Beitrag des britischen Senders BBC vor die Kamera. Die beiden traten in einem Kochwettbewerb gegeneinander an. Ein Lacher hier, ein bisschen Frotzeln da – eigentlich schien alles in Butter. Doch dann der Moment, der das ganze Drama offenbarte...

Kate erteilte William eine Abfuhr

Als William Kate zärtlich an der Schulter berühren wollte, schüttelte sie seine Hand vehement ab – vor laufender Kamera! Dabei spricht sie zwar ganz normal weiter, aber ihre Augen sprühen Funken. Ganz klar, die Herzogin hat ihrem Mann den Seitensprung mit Nachbarin Rose Hanbury (35) im Frühjahr 2019 noch nicht verziehen. Zu tief sitzt der Schmerz über die öffentliche Demütigung. Da kam der sonst so beherrschten

Kate die Gelegenheit für eine Retourkutsche vielleicht auch gerade recht.

William sollte fürs neue Jahr einen guten Vorsatz fassen: Appetit holt man sich draußen, aber gegessen wird zu Hause!

