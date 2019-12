Herzogin Kate & Prinz William: Intimer Blick hinter die Palastmauern!

Reddit this

Huch, so intime Einblicke erhält man von Prinz William und Herzogin Kate nur selten...

Obwohl und ein Leben im Rampenlicht führen, achten die beiden stets darauf, dass so gut wie nie Details aus ihrem Familienleben an die Öffentlichkeit geraten. Um so schöner somit die jüngsten Nachrichten von den beiden...

Einige finden Herzogin Kate & Prinz William altmodisch

Wie nun eine Quelle gegenüber "People" berichtet, führen Herzogin Kate und Prinz William ein absolut klassisches Eheleben: "Einige Leute mögen sagen, dass es eine altmodische Ehe ist, aber es scheint zu funktionieren." Der Insider ergänzt: "Sie haben unterschiedliche Rollen, aber als Team arbeiten sie gut zusammen." Doch damit nicht genug: "Sie sind ein großartiges Duo." So hat auch jeder der beiden seine ganz bestimmten Aufgabenbereiche...

Kate und William ergänzen sich perfekt!

"Die Leute machen sich viel aus William, der die großen Reden hält, aber Kate ist auch da und stellt Fragen an die Präsidenten und ihre Frauen", erklärt der Insider weiter. Auch die Queen übertragt den beiden immer mehr Aufgaben, bei denen das royale Ehepaar das Königshaus vertritt! Wie es für Kate und William wohl im nächsten Jahr weitergehen wird und bei welchen öffentlichen Auftritten wir sie als nächstes bewundern können? Wir freuen uns schon jetzt!

