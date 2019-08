Es wird nicht ruhig bei und der königlichen Familie! Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass zwischen den Ehepaaren William, Kate sowie Meghan und Harry Eiszeit herrschen soll. Doch damit nicht genug...

Herzogin Meghan: Jetzt holt sie ihre dunkele Vergangenheit ein!

Meghan und Harry wurden angefeindet

Vor gut sechs Wochen feierte seinen 37. Geburtstag. Doch während dem Prinzen in dem royalen -Account der Queen und in dem von und Camilla mit einem eigens für den Prinzen verfasstem Post gratuliert wurde, hatten Harry und Meghan via Social Media lediglich ein "Happy Birthday" für den ältesten Sohn von Prinz Charles übrig. Für alle Royalisten ein absolutes No-Go! Doch jetzt die Wende! Während sich im Juni Harry und Meghan einem Social-Shit-Strom stellen mussten, sind nun Kate und William an der Reihe...

Haben sich Kate und William falsch verhalten?

Am vergangen Sonntag feierte ihren 38. Geburtstag! Für Kate und William Anlass genug, um der einen Instagram-Glückwunsch-Post zu widmen. Auf dem Bild sind Meghan, Harry, Kate und William zu sehen, wie einen öffentlichen Termin absolvieren. Dazu heißt es: "Wir wünschen der Herzogin von Sussex alles Gute zum Geburtstag." Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt der Schock! Für Kate und William hagelt es mächtig Kritik. So ist zu lesen: "Warte ... Warum gibt es kein Bild von ihr alleine? Es ist IHR Geburtstag." Autsch! Was Kate und William darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab.

