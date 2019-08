Reddit this

und sorgen derzeit mit reichlich Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen. Harry präsentiert sich der Öffentlichkeit als Umweltschützer, flog jedoch kürzlich mal eben mit dem Privatjet zum "Google Camp", in dem u.a. über den Klimawandel diskutiert wurde. Die Presse war empört. "Wenn Harry mit einem Privatjet gereist ist, hätte er ungefähr drei Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben - zehnmal mehr als mit einem Flugzeug einer öffentlichen Airline", hieß es u.a. in der "Daily Mail". Auch William und Kate scheint das Verhalten, ein Dorn im Auge zu sein...

William und Kate reisen mit dem Billig-Flieger

Die beiden flogen jetzt mit ihren Kindern mit der britischen Billig-Airline "FlyBe" nach Schottland. Nur 80 Euro kostete der Flug pro Person. Kein Vergleich zu den Reisen von Harry und Meghan! Die Passagiere bekamen von den royalen Gästen jedenfalls nichts mit. "Die Familie saß ganz vorne. Ich fliege diese Route sehr oft und habe nichts geahnt. Niemand wusste, dass sie auf dem Flug waren", berichtete ein Fluggast gegenüber "Daily Mail".

Herzogin Kate: Juhu! Sie spricht über Baby Nummer 4

Eskaliert jetzt der Streit?

Die britischen Medien wittern mit der Aktion bereits eine versteckte Kampfansage an Meghan und Harry. Angeblich kriselt es zwischen den Paaren schon länger. Bei Baby Archies Taufe war die Stimmung mehr als frostig. Der Grund: Kate soll mit Meghans Attitude nicht klarkommen. Ob die Ansage von William und Kate das Fass wohl zum Überlaufen bringt?

