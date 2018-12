Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt ist die Sensation perfekt!

Sogar eine Krisensitzung der Regierung gab es bereits. Das Ergebnis, so munkelt man: Prinz William und Herzogin Kate werden das nächste Königspaar.

Das Treffen fand bereits im hinter verschlossenen Türen im imposanten Londoner Parlamentsgebäude statt: Hochrangige Minister berieten den schlimmsten aller anzunehmenden Fälle: Welche Maßnahmen sind für das Ableben der Queen zu treffen, wie wird die zehntägige Staatstrauer organisiert?

Die Engländer lieben Kate und William

Der Krisengipfel kam nicht von ungefähr. Dieses Jahr hatte Queen Elizabeth II. krankheitsbedingt wichtige Termine abgesagt, in letzter Zeit wurde die Königin immer schwächer. Nach einer Augen-OP (Grauer Star) steht jetzt eine dringende Knie-Operation an. Palastkenner machen sich Sorgen: Kann die betagte Monarchin ihre Geschäfte überhaupt noch voll ausführen?

Doch die Königin hat vorgesorgt: Im Buckingham-Palast gibt es einen Geheimplan. Sollte Queen Elizabeth II. abdanken, sollen William (36) und Kate (36) zu König und Königin gekrönt werden! Dass die Regentin ihren Sohn Charles (69) in der Thronfolge übergehen will, war schon länger eine Art offenes Geheimnis. Nun macht die Queen schneller als gedacht Nägel mit Köpfen. Denn sie will den schönsten Tag von William und Kate mitfeiern, so lange sie noch die Kraft dazu hat.