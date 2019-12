Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt lüftet SIE ihr süßes Geheimnis!

Jetzt ist es raus! Eigentlich sind die Royales dafür bekannt, dass sie sich zu privaten Dingen eher bedeckt halten. Um so verwunderlicher somit, dass jüngste Statement von Herzogin Kate...

Herzogin Kate gibt intime Einblicke ins Familienleben

"Er kann sehr gut Frühstück machen. Aber als wir auf der Uni waren, hat er auch ein paar Mal gekocht, um mich zu beeindrucken", verrät über ihre Vergangenheit mit gegenüber "BBC". Die zeigt sich dadurch mal wieder von ihrer nahbaren und bodenständigen Seite und lässt dadurch alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch damit nicht genug! Herzogin Kate plaudert ebenfalls ein paar süße Details über ihre Kinder aus...

Herzogin Kate verrät süße Details über Prinz Louis

"Ich muss noch was erzählen: Eines der ersten Worte von Louis war seine ganz eigene Version von 'Mary'. Denn direkt auf seiner Höhe stehen bei uns zu Hause all die Kochbücher, und dein Gesicht ist auf vielen davon drauf. Und so war eines seiner ersten Worte 'Mary', berichtet Herzogin Kate weiter. Ob sich die Beauty im kommenden Jahr wohl auch so offen präsentiert und so viele Familiengeheimnisse lüftet? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

