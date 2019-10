Wie süß! Seit acht Jahren gehen und nun schon gemeinsam durchs Leben und krönten ihre Liebe durch die Geburt ihrer drei Kinder , und Prinz Louis. Die beiden sind somit nicht nur ein absolutes Traumpaar, sondern beweisen immer wieder aufs Neue, dass sie absolute Vorzeige-Eltern sind. Doch damit nicht genug...

Darum verliebte sich William in Kate

Wie nun ein Insider gegenüber "People" berichtete, fanden Kate und William aus einem ganz bestimmten Grund zueinander. Kate ist nicht nur wunderschön und intelligent, sondern stammt auch aus einer liebevollen Familie vom Land: "Auf dem englischen Land mit einer engen Familie aufzuwachsen, das sind die Werte, die für die königliche Familie wirklich wichtig sind." Kates Herkunft war also für William entscheidend, um mit ihr den Bund fürs Leben einzugehen. Doch nicht nur William ist ein absoluter Fan seiner Frau...

Die Queen liebt Kate

Seit Kate ein Mitglied der königlichen Familie ist, wird bei öffentlichen Auftritten immer wieder deutlich, dass vor allem die Queen von der Frau ihres Enkels absolut angetan ist. Auch ihre Vorliebe für das Landleben teilen die beiden Frauen miteinander: "Die Königin liebt die Natur, sie ist am glücklichsten, wenn sie ihre Tweeds da draußen mit ihren Pferden trägt, und das teilt sie mit Kate." So verbrachten Kate und William auch erst kürzlich einige Tage bei der Queen auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie die Natur und Ruhe gemeinsam in vollen Zügen genießen konnten.

