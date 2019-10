Herzogin Kate & Prinz William: Juhuu! Doppelter Grund zur Freude!

Gerade befinden sich und auf Auslandsreise durch Pakistan. Die beiden absolvieren seit ihrer Ankunft nicht nur ein straffes Zeitprogramm, sondern zeigen sich so nahbar wie eh und je. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Fiese Intrigen hinter den Palastmauern!

Herzogin Kate und Prinz William begeistern in Pakistan

In den vergangenen Tagen ihrer Pakistan-Reise legten Herzogin Kate und Prinz William einen "Wow-Auftritt" nach dem anderen hin. Sei es bei einem offiziellen Gala-Dinner, oder einer Gletscher-Besteigung: William und Kate meisterten jeden Termin mit Bravour! Doch nun die nächste Freuden- ! Ein jetzt aufgetauchtes Foto der beiden sorgt nun für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Kate und William zeigen sich mit zwei süßen Weggefährten...

Kate und William zeigen in Pakistan ihre Tier-Liebe : Getty Images

Kate und William strahlen über beide Ohren

Wie nun ein paar aufgetauchte Bilder von Kate und William zeigen, sind sie gerade in der Army Canine Unit in Islamabad angekommen, wo Hunde (und Welpen) für den militärischen Einsatz trainiert werden. Kate und William sind von den süßen Vierbeinern sichtlich begeistert. So schnappten sie sich prompt eine Hundeleine und gingen einige Meter mit den beiden Baby-Hunden über das Militär-Gelände spazieren. Wie goldig! Was für ein doppelter Grund zur Freude! Ob Kate und William jetzt wohl "auf den Hund gekommen sind"? Wir können gespannt sein...

