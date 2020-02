Herzogin Kate & Prinz William: Juhuu! Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Zuckersüße von und . Wie nun berichtet wird, soll William für seine Kate eine ganz besondere Überraschung bereit halten...

Kate und William sind unzertrennlich

In Zeiten des "Megxits" sind William und Kate nochmal ein Stück weit mehr zusammengewachsen. Seitdem bekannt ist, dass Harry und Meghan das Königshaus verlassen haben, probieren Kate und William alles, um die Monarchie zu unterstützen. So zeigen sie sich bei öffentlichen Terminen so verliebt wie eh und je. Auch eine Australien-Reise soll das Paar jetzt in den kommenden Wochen absolvieren. Doch während jeder "Otto Normalverbraucher" bei einem Blick in Kates und Williams Terminkalender Herzklopfen bekommen würde, soll William den Valentinstag für sich und seine Kate geblockt haben und eine niedliche Überraschung für sie bereit halten...

Willam will Zeit mit seiner Kate verbringen

Wie nun durch die royale Korrespondentin Katie Nicholl gegenüber "Okay!" berichtet wurde, will William den Valentinstag mit Kate in vollen Zügen zelebrieren. So erklärt die Insiderin, dass William seiner Kate "das Gefühl geben möchte, etwas Besonderes zu sein". Auch den Valentins-Plan soll William bereits auf die Beine gestellt haben: ein kleiner Liebesgruß in Kartenform, ein gemeinsames Dinner im Kensington Palast oder in ihrem nahegelegen italienischen Lieblingsrestaurant, und ein mit Bedacht ausgewähltes Geschenk." Wie süß! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden ihren besonderen Tag in vollen Zügen genießen können.

