Herzogin Kate & Prinz William: Notlandung! Große Sorge um das Paar!

Oh je! Was ist nur bei und los? Seit ihrer Ankunft in Pakistan machen immer wieder Meldungen die Runde, dass die beiden aus Sicherheitsgründen rund um die Uhr bewacht werden müssen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Sind Kate und Willam in Gefahr?

Obwohl Herzogin Kate und Prinz William ihre Zeit in Pakistan sichtlich genießen, soll hinter den Kulissen ein riesiger Sicherheitsapparat agieren, um den Schutz von Kate und William zu gewährleisten. So sollen beispielsweise knapp 1000 Polizisten für die beiden im Einsatz sein. Auch die öffentlichen Termine von Kate und William werden erst kurz vorher bekannt gegeben, sodass es zu keinen negativen Zwischenfällen kommen kann. Auf das jüngste Ereignis war jedoch niemand vorbereitet...

Kate und William mussten Notlanden

Wie nun berichtet wird, musste Kate und William während ihres Fluges nach Islamabad einen Zwischenstopp in Lahore einlegen. So soll den Royales ein heftiges Gewitter einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Reporter Richard Palmer, er war ebenfalls an Bord der Maschine, erklärt via "Twitter": "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind zurück in Lahore." Er fügt hinzu: "Wir flogen Richtung Islamabad, umkreisten die Hauptstadt eine Stunde lang, aber konnten in dem heftigen Gewitter nicht landen." Oh je! Sorgen müssen sich ihre Fans jedoch keine machen: Kate und William sollen in Lahore unbeschadet das Flugzeug verlassen haben. Mal sehen, wann sie ihre Reise fortsetzten können...

