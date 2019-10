Herzogin Kate & Prinz William: Große Sorge um das Paar!

Reddit this

Aktuell befinden sich und auf Auslandsreise in Pakistan. Sie sind seit 13 Jahren die ersten Royales, die pakistanischen Boden betreten. Doch wie nun enthüllt wurde, läuft nicht alles so rund, wie gedacht...

Herzogin Kate & Prinz William: Trauriges Aus! Die Trennung ist besiegelt

Herzogin Kate und Prinz William reisen alleine

Während bei anderen Auslandsreisen Kate und William oft mit ihren Kindern unterwegs sind, sind sie nach Pakistan alleine geflogen. Der Grund: ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. So soll das royale Paar in den fünf Tagen ihrer Reise von knapp 1000 Polizisten überwacht werden. Das sich dadurch ihr Aufenthalt jedoch schwieriger gestaltet, als erwartet, ist kaum verwunderlich. Vor allem für ihre Fans steht dabei eine Frage im Vordergrund: Sind Kate und William in Gefahr?

Kate und William stehen unter Schutz

Wie es durch einen Sprecher der Royales gegenüber "Express" heißt, werden die Termine von Kate und William während ihrer Reise erst kurz vor Antritt bekannt gegeben, um mögliche Risiken zu vermeiden: "Dies ist die komplexeste Tour, die der Herzog und die Herzogin bisher unternommen haben, unter Berücksichtigung logistischer und sicherheitstechnischer Gesichtspunkte." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden unbeschadet wieder in England angekommen werden...

