Herzogin Kate & Prinz William: Total verliebt bei "Trooping the Colour"!

Doch anders als "normale" Eltern haben die beiden nicht nur mit überall lauernden Paparazzi, sondern auch mit einem ziemlich straffen Terminplan zu kämpfen. Ob Charity-Veranstaltungen, offizielle Empfänge oder sogar eine mehrwöchige Reise nach Down Under bei all den Verpflichtungen dürfte es für Wiliam und Kate nicht ganz einfach sein, genügend Zeit für Zwei- bzw. Dreisamkeit zu finden.

Ihren Gefühlen füreinander tut das aber offenbar keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil sogar. Bei der "Trooping the Colours"-Parade, mit der an diesem Wochenende in London der Geburtstag der Queen nachgefeiert wurde, zeigte sich das Ehepaar verliebt wie nie zuvor. Auf den Fotos von der Veranstaltung ist zu sehen, wie Kate und William sich immer wieder tiefe Blicke zuwerfen und überhaupt so wirken, als seien sie in bester Turtel-Laune.

Ob die gute Stimmung wohl auch damit zu tun hat, dass Baby George trotz seines jungen Alters schon Laufen gelernt hat? Passen würde es ja...