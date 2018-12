Herzogin Kate & Prinz William: Traurige Ehe-News!

Reddit this

Schwere Verletzungen, schreiende Kinder, verzweifelte Menschen: In seinen sieben Jahren bei der Royal Air Force hat (36) viel Leid gesehen. Noch immer wird er die Bilder nicht los. Doch Zuhause kann er über sein Trauma mit niemandem sprechen!

Das gestand der Herzog von Cambridge nun bei einem Auftritt im Rahmen der This can happen-Konferenz in London. Während einer Diskussion über psychische Probleme sagte er: „Manche Erlebnisse aus dem Beruf bleiben und nisten sich im Körper ein.“ Traurig! „Das Schicksal dieser einen bestimmten Familie ging mir nicht aus dem Kopf“, erzählte Prinz William weiter.

Fühlt sich Prinz William allein gelassen?

Mit der Geburt seiner eigenen drei Kinder George (5), Charlotte (3) und Louis (7 Monate) kam die Erinnerung an diese Familie wieder hoch. Doch seiner Ehefrau (35) kann er sein Herz nicht ausschütten!

„Man spricht nicht immer darüber, weil man manche Dinge nicht mit nach Hause bringen möchte“, gesteht er nachdenklich. Aus Rücksicht auf die Familie schweigt William deshalb – und leidet! Hoffentlich kann er sich seiner Kate nach diesem traurigen Geständnis endlich anvertrauen.