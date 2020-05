Herzogin Kate & Prinz William: Traurige Trennung! Ihr Glück ist zerstört!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Zuerst musste die royale Familie den Austritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem Königshaus verkraften, nun die nächste Hiobsbotschaft...

Queen Elizabeth: Jetzt treiben es Harry & Meghan auf die Spitze!

Kate und William sind im Stress

Seit dem Austritt von Meghan und Harry aus dem britischen Königshaus haben Kate und William alle Hände voll damit zu tun, die Aufgaben von Meghan und Harry zu übernehmen. Vor allem Kate soll dabei ganz schön an ihre Grenzen geraten. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "Tatler", dass sich die 38-Jährige "völlig erschöpft und gefangen" fühlen soll! Oh je! Doch damit nicht genug! Auch das Familienglück von Kate und William liegt in Scherben...

Kate ist erschüttert

Das und absolute Familienmenschen sind, ist definitiv nichts Neues. Doch durch ihre zusätzlichen Aufgaben, kommt das Leben mit ihren Kindern einfach viel zu kurz! So müssen Kate und William immer wieder eine traurige Trennung von George, Charlotte und Louis verkraften, da diese aktuell fast ausschließlich von Nannys betreut werden. Kate soll sich dabei fühlen, als ob sie ihre Kinder "den Wölfen zum Fraß vorwerfen" würde! Autsch! Ob wohl jemals wieder Ruhe bei den beiden einkehren wird? Wir können gespannt sein...

