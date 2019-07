Oh je! Traurige Nachrichten von Herzogin Kate und Prinz William! In einem offiziellen Statement verkündet der Palast nun die Hiobsbotschaft...

Was ist nur bei und los? Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sich Harry und Meghan aus der "The Royal Foundation" zurückziehen wollen. Nun der nächste Tiefschlag...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Adoptions-Hammer!

Herzogin Kate und Prinz William: Bittere Klatsche

Wie nun berichtet wird, soll sich Natalie Campbell, die "Director of Insight and Innovation", der "The Royal Foundation", von Kate und William getrennt haben. Nachdem sich Harry und Meghan dazu entschlossen haben, die Wohltätigkeitsorganisation zu verlassen, müssen Kate und William nun auch auf eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen verzichten. Für die beiden ein absoluter Schock! Doch damit nicht genug...

Meghan und Harry werben Personal ab

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Kate und William die Geschicke der Organisation ab sofort alleine leiten, gaben Harry und Meghan bekannt, dass sie im Rahmen der "The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex", nun ihre eigene Wohltätigkeitsarbeit leisten wollen. Das Kuriose: Dabei soll sie niemand geringeres unterstützen, als Natalie Campbell!

Durch eine Quelle gegenüber "Daily Mail" heißt es: "Natalie wird ein echter Verlust für William und Catherine sein. Sie hat großartige Arbeit für die Royal Foundation geleistet und eine Beziehung zu Meghan geknüpft, als sie mit ihr an dem Kochbuch für Überlebende des Grenfell-Feuers gearbeitet hat." Auch der Palastsprecher von Natalie bestätigte ihre Trennung von William und Kate.