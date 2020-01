Herzogin Kate & Prinz William: Unter Schock! Sie sind fassungslos!

Oh je! Trauriger hätte das neue Jahr für Herzogin Kate und Prinz William nicht starten können. Wie die beiden nun via " " verkünden sind sie fassungslos über das Ausmaß der verheerenden Waldbrände in Australien...

Herzogin Kate und Prinz William sind erschüttert

Via "Instagram" melden sich nun Kate und William zu Wort und wenden sich in einer rührenden Nachricht an die Opfer der Waldbrände in Australien. So verkünden sie: "Wir sind weiterhin schockiert und zutiefst traurig, von den Bränden zu hören, die in weiten Teilen Australiens Häuser, Lebensgrundlagen und wild lebende Tiere zerstören." Sie ergänzen: "Unsere Gedanken und Gebete richten sich an alle Menschen und Gemeinschaften, die von diesem verheerenden Ereignis betroffen sind." Wow! Was für emotionale Worte! Aber auch die anderen Royales lassen es sich nicht nehmen, eine rührende Botschaft zu verfassen...

Auch Meghan & Harry melden sich zu Wort

Obwohl und aktuell ihre Auszeit genießen, wenden sie sich ebenfalls an die Öffentlichkeit und äußerten sich via "Instagram" zu den Waldbränden: "Unsere Gedanken und Gebete richten sich an Menschen in ganz Australien, die weiterhin den verheerenden Bränden ausgesetzt sind, die seit Monaten wüten." In einem öffentlichen Brief verkündete die Queen: "Ich war zutiefst traurig, von den anhaltenden Buschbränden und ihren verheerenden Auswirkungen in vielen Teilen Australiens zu hören. Mein Dank gilt den Rettungsdiensten, und denjenigen, die ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, um den bedürftigen Gemeinden zu helfen. und ich senden in dieser schwierigen Zeit unsere Gedanken und Gebete an alle Australier. Elizabeth R." Mehr Emotionen gehen wohl kaum...

