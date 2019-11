Herzogin Kate & Prinz William: Zuckersüße Neuigkeiten nach 8 Jahren Ehe

Reddit this

Die Liebesgeschichte von und begann bereits 2001. Damals lernten sie sich an der St. Andrews University in Schottland kennen, wo beide studierten. Rund zehn Jahre später gaben sie sich vor den Augen der Welt das Ja-Wort. Mittlerweile hat das Paar schon so einige Dinge zusammen erlebt und drei gemeinsame Kinder bekommen.

Kriselt es zwischen William und Kate?

Immer wieder wird über das Liebesleben von William und Kate getuschelt. Viele Fans fragen sich, ob die beiden immer noch verliebt sind oder sich im Laufe der Jahre voneinander entfernt haben. Immerhin trennten sie sich vor dem Heiratsantrag zweimal und es schien immer wieder Probleme zu geben. Nach ihrem jüngsten Auftritt am Montag gibt die Körpersprache-Expertin Judi James jedoch Entwarnung! Sie analysierte die Aufnahmen des Paares für das Magazin „Famail“ und stellte fest, dass die beiden immer noch total verliebt ineinander sind.

„Diese Rückenberührung sieht ungewöhnlich einfühlsam und liebevoll aus. Sein Lächeln ist beinahe schüchtern und die ausgespreizte Hand wirkt sehr sanft", erklärt Judi nach einem Blick auf Prinz William. Und auch für Kate hat sie nur positive Worte übrig: „Ihr aufgeregter, weitäugiger Ausdruck, ihre runden Wangen und ihr symmetrisches Lächeln lassen sie aussehen, als sei sie bei ihrem ersten Date.“ Wenn es nach der Mimik und Gestik der beiden geht, sind sie also auch nach acht Jahren Ehe immer noch total glücklich miteinander!

