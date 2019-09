Herzogin Kate & Prinz William: Zwillings-Sensation!

Jubel- im britischen Königshaus! Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Kate und William ihr Familienglück durch die Geburt eines vierten Kindes krönen wollen. Nun hat das Paar gleich doppelten Grund zur Freude...

Herzogin Kate und Prinz William erwarten Zwillinge

Wie nun durch einen Insider gegenüber der "US-OK!" berichtet wurde, sollen Kate und Willam aktuell im Zwillings-Himmel schweben. So soll das Paar sich in den nächsten Monaten von der fünfköpfigen auf eine siebenköpfige Familie vergrößern: "Sie waren überrascht, aber auch begeistert, dass Kate wieder schwanger ist. Beide sind so dankbar, dass ihr Traum wahr wird." Wie es weiter heißt, soll Kate absolut "sprachlos" gewesen sein und "habe es nicht geglaubt, bis sie es selbst gehört hatte." Wow was für Hammer-News! Doch wie geht es jetzt für die royale Familie weiter?

Kate und William stecken in der Vorbereitung

Wenn man der Aussage des Insiders Glauben schenkt, sollen Kate und William schon jetzt alle Hände voll damit zu tun haben, sich auf den Familienzuwachs vorzubereiten: "Im Moment ist geplant, Charlotte den Flur hinunter in ein Schlafzimmer für große Mädchen zu bringen, damit das Kinderzimmer der Babys näher an Kate ist." Was an den Behauptungen jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

