Herzogin Kate & Prinzessin Victoria: Doppelte Jubel-Nachricht!

Stocksteif und altbacken – so kann keine Monarchie erfolgreich die Zukunft meistern. Doch mit (38) und Prinzessin Victoria (42) stehen in England und Schweden zwei absolute Lieblinge des Volkes in den Startlöchern. Was wird das für ein Krönungs-Jubel!

Stolze 47 Jahre sitzt Carl Gustaf ja schon auf dem Thron. Zeit, in Rente zu gehen, meinen viele Schweden. Prinzessin Victoria hingegen wird vom Volk geliebt: ihre tiefe, warme Stimme, ihr strahlendes Lachen – und vor allem die Herzlichkeit, mit der sie allen begegnet. Victoria bringt Schwung in die Monarchie. Und der sportliche, unkomplizierte Prinz Daniel (46) wird sie unterstützen. „Sie wird eine sehr gute Königin“, schwärmte Mama Silvia schon. Und Victoria selbst versprach: „Ich werde demütig und mit Stolz das Amt in die Zukunft führen!“ Mit ihrem Amtsantritt wird sie die erste regierende schwedische Königin seit 1720!

Für Herzogin Kate rückt die Krönung näher

Auch in England rückt der Thronwechsel immer näher. Es gilt als sicher, dass die Queen (94) wegen Corona so schnell nicht mehr öffentlich auftreten wird. (71) hat als Risiko-Patient aber auch nicht die besten Chancen mehr auf die Krone. Auf Schloss Windsor, wo Elizabeth II. mit 22 engen Mitarbeitern in Isolation ist, könnte deshalb schon alles für eine Krönung vorbereitet werden.

Wie schön: Sowohl Victoria als auch Kate wollen den Spagat zwischen Kindern und Krone meistern, es besser machen als ihre Eltern. Zwei Vorbilder, die vielen Frauen Mut machen. Ein doppelter Glücks-Griff!