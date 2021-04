Herzogin Kate: Psycho-Kollaps in der Öffentlichkeit

Die Herzogin kann einfach nicht fassen, was ihre Schwägerin Meghan (39) ihr in aller Öffentlichkeit angetan hat. Sie selbst hatte Herzogin Meghan von Anfang an mit offenen Armen in der Familie empfangen, sie unterstützt, ihre Fragen beantwortet, hat ihr die Etikette im Palast erklärt. Und jetzt soll das alles gar nicht wahr sein, jetzt soll sie Meghan nur Steine in den Weg gelegt haben. Kate versteht die Welt nicht mehr.

In ihrem Skandal-Interview im US-Fernsehen wetterte Meghan heftig gegen die Königsfamilie – und vor allem gegen Kate. Kurz vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (36) soll es im Mai 2018 bei einer Anprobe für die Brautjungfernkleider zu einem Streit gekommen sein. Dabei habe Meghan – so hieß es damals – ihre Schwägerin durch barsche Worte zum Weinen gebracht. Doch nun behauptet Meghan, alles sei umgekehrt gewesen. Sie selbst sei wegen Kate in Tränen ausgebrochen. Meghans Ziel: Kate als selbstsüchtig und unsensibel darzustellen.

Warum nur? Eine Quelle sagte der Zeitung "Daily Mail": "Meghan ist besessen" – von Neid zerfressen. Weil Kate einst Königin wird, Meghan nicht. Weil Kate die Herzen zufliegen, Meghan nicht. Letztere gilt eher als egoistisch und berechnend. Und jetzt will sie auch noch Kates Ruf ruinieren.