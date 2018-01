Herzogin Kate: Schlimme Demütigung in der Schwangerschaft!

Eigentlich war alles perfekt, doch nun werden die Gefühle ihrer geliebten Kinder verletzt...

Es sind Bilder aufgetaucht, die für Herzogin Kate ein Stich ins Herz sein müssen: Prinz Charles (69) sitzt auf dem Bettrand und liest voller Hingabe den Kindern eine schöne Gutenachtgeschichte vor. Ein süßes Bild, wären die Kinder George (4) und Charlotte (2), doch stattdessen handelt es sich bei den kleinen Zuhörern um Camillas Enkelkinder. „Manchmal, wenn wir alle in Schottland sind, liest mein Mann ihnen ,Harry Potter‘ vor. Und er macht die Stimmen nach, weil er ein hervorragender Imitator ist“, gestand Herzogin Camilla (70) in einem Interview. Während man Charles des Öfteren mit Camillas Enkelkindern sieht, sind Fotos mit George und Charlotte auf dem Arm selten. Auch fernab der Kameras scheint der royale Opa kein Interesse an den Kindern seines Sohns William (35) zu haben.

Herzogin Kate: Betrugs-Skandal!

Kate ist enttäuscht von ihrem Schwiegervater

Schon seit Jahren ist ihm das Leben seiner Enkelkinder gleichgültig, so war er damals auch nicht beim ersten Geburtstag von Prinz George und nahm stattdessen lieber an einer Eichhörnchenjagd in Schottland teil. Er benutzt seinen vollen Terminkalender stets als Ausrede, um die beiden nicht zu sehen. Herzogin Kate (36) ist bitter enttäuscht von ihrem Schwiegervater, vor allem, da sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Medienwirksam lässt sich Charles vor Kurzem zwar mit einem Teddybär für den Nachwuchs abbilden, doch in Wahrheit lässt er sich bei der kleinen Familie kaum blicken. Eine echte Demütigung!

Auch scheint Camilla mit ihren Aussagen William und Kate verletzen zu wollen. Doch statt der alten Fehde der Erwachsenen sollte es lieber um die Sehnsucht von George und Charlotte nach ihrem Opa gehen.