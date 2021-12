Herzogin Kate: Schlimme Enthüllung - Deswegen musste sie für William jahrelang schweigen!

Erst jetzt, Jahre später, ist der Prinz in der Lage, darüber zu sprechen. Für Kate eine unendliche Erleichterung, denn die Mauer des Schweigens und des Leids lastete schwer auf der ganzen Familie.

William gestand, dass ihn depressive Gefühle vollkommen aus der Bahn warfen. Es sei gewesen, als habe sich etwas in ihm "verändert", so der Prinz. Angst und Depression seien täglich gewachsen. Als habe jemand einen Schlüssel in ein Schloss gesteckt und es geöffnet, ohne dass ich die Erlaubnis dazu gegeben habe. Er habe den Schmerz und das Leid aller auf seinen Schultern gefühlt. "Das habe ich noch nie gespürt."

Erst Gespräche mit Kollegen und auch ein Treffen mit der Familie des Jungen hätten ihm aus seiner psychischen Krise geholfen. Und natürlich Kate!