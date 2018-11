Herzogin Kate: Schlimmer Streit mit der Queen!

Reddit this

Die britische -Doku "William & Kate: The Journey" enthüllte jetzt neue Details von dem Tag der Hochzeit. Kate wollte zu ihrem traumhaften Kleid von die Haare offen tragen. Doch das war der Queen ein Dorn im Auge. Sie hätte viel lieber eine strenge Hochsteckfrisur bei ihrer zukünftigen Schwiegertochter gesehen.

"Eine Quelle aus dem Königshaus hat mir verraten, dass die sehr nachdrücklich betont haben, dass sie es bevorzugen würden, wenn Kate an diesem besonderen Tag die Haare hochgesteckt trägt", plauderte Adels-Experte Ashley Pearson in der Doku aus. Also gingen die beiden einen Kompromiss ein. Vorne brav, hinten gewellt.

Drama um Kates Haare

Hinter der Frisur steckte Promi-Friseur Richard Ward. Doch nicht nur die Meinungsverschiedenheiten der Royals, sondern auch die schwierigen Umstände vor Ort, bereiteten ihm Probleme. "Sie sollte in einer Kutsche vorfahren, wir mussten also vermeiden, dass ihre Haare durcheinander gewirbelt wurden. Wir überlegten, ob eine Tiara die Frisur stabilisieren könnte und ob Locken halten würden", erzählte er. "Die meisten Bräute mit langen Haaren wollen sie auch fühlen. Wir haben uns also für etwas Formelles entschieden, das aber immer noch ihren Stil unterstrich."