Herzogin Kate: Schluss mit den Geheimnissen! Jubel-News aus England

Sie haben einiges gemeinsam: sie sind Herzoginnen, Mütter, strahlend schön – und die jeweils größte Konkurrentin der anderen! Keine Frage, (37) und (37) wetteifern um die Gunst der Briten. Die tuscheln bereits hinter vorgehaltener Hand darüber. Denn zwischen den beiden jungen Frauen ist ein Familienkrach der Extraklasse entfacht! Schon länger munkelt man, dass Kate fürchtet, Meghan könne ihr in puncto Beliebtheit den Rang ablaufen. Kein Wunder, denn bisher war sie es, die als zukünftige Königin die volle Aufmerksamkeit genoss. Kaum kam Meghan, musste Kate die Aufmerksamkeit teilen.

Kate und Meghan verstehen sich besser

Jetzt versucht die Herzogin, durch private Bilder auf Instagram zu punkten. An ihrem achten Hochzeitstag postete sie ein Foto von ihrer Heirat mit (36). Kurz darauf tat Meghan es ihr nach! Kaum veröffentlichte Kate Bilder ihrer Kids, zog Meghan nach mit einem zuckersüßen Foto von Baby Archie Harrison. Das, so sagt man, dürfte Kate so gar nicht gefallen haben…

Doch mittlerweile sind sich Royal-Fans sicher: Das kann gar kein Streit sein! Denn kurz nachdem Meghan und (34) „Es ist ein Junge“ nach Archies Geburt posteten, teilte Kate die Nachricht mit ihren neun Millionen Followern, damit wirklich jeder von dem großen Glück erfährt. Ein eindeutiges Zeichen: Kate unterstützt Meghan sogar! Jetzt weiß wirklich jeder, dass William, Kate, Harry und Meghan, die Fab Four, die fantastischen Vier, wie sie genannt werden, nichts mehr bremsen kann!