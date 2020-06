Herzogin Kate: Schock-Nachricht! Zerbricht sie an dem Schicksalsschlag?

Herzogin Kate (38) wirkt zerbrechlich, ausgelaugt. Jetzt verriet ein Freund der Herzogin dem britischen Magazin „Tatler“, dass sie am Ende ihrer Kräfte sei. Der Grund: Seit Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (38) sich vom Palast abgewandt haben und in die USA gezogen sind, müssen Kate und ihr Mann Prinz William (37) einen Großteil von deren Arbeit übernehmen!

Kate sei jetzt wütend ausgerastet und habe Schwager und Schwägerin als egoistisch beschimpft. Dabei gilt sie sonst als bienenfließig und sehr diszipliniert. Und genau das scheint ihr nun zum Verhängnis zu werden. Pflichten nicht zu erfüllen, liegt nicht in ihrem Charakter. So absolvierte sie etwa in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Krise unzählige Termine per Video-Chat.Ihr Freund sagt, Kate fühle sich wegen des „enormen Arbeitspensums“ nach dem Rücktritt von Harry von Meghan „erschöpft und gefangen“.