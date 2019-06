Herzogin Kate: Schon wieder! Schuh-Fauxpas vor der Queen!

Oh je! Was hat sich Herzogin Kate nur dabei gedacht? Bei einem ihrer jüngsten Auftritte leistete sich die Herzogin nun einen kleinen Schuh-Fauxpas...

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie ein absolutes Händchen für besitzt. Umso verwunderlicher somit, dass sie bei einem ihrer jüngsten Auftritte mit ihrer Schuhwahl absolut daneben lag...

Herzogin Kate: Ihr Familienglück steht auf der Kippe!

Herzogin Kate übernimmt Amt der Queen

Gestern war Herzogin Kate dabei zu sehen, wie das erste Mal in ihre neue Rolle als Schirmherrin für die Royal Photographic Society schlüpfte und einen Termin für die Organisation wahrnahm. Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, gab die Queen ihre Rolle als Schirmherrin für die Organisation nach 67 Jahren an die Herzogin ab. Für Kate somit ein ganz besonderer Moment. Doch während die schöne Frau von mit ihrer Kleiderwahl absolut goldrichtig lag, griff sie mit ihren Schuhen leider total daneben...

Herzogin Kate wählt die falschen Schuhe

Schon bei der Chelsea Flower Show war Herzogin Kate dabei zu beobachten, wie sie in ihren heißgeliebten Wedges die Queen über das Gelände führte. Auch bei ihrem Termin für die Royal Photographic Society entschied sich Kate für dieses Schuhmodell. Eigentlich kein Problem. Doch in den Augen der Queen ist das Schuhmodell alles andere, als royal. Ob die Monarchin jedoch für Kate eine Ausnahme macht? Wir können jedenfalls gespannt sein, ob wir die Herzogin in diesem Jahr noch öfters in Wedges sehen werden...