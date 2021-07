Herzogin Kate: Schwanger - Aber die Ärzte schlagen Alarm

Was wurde aus...

Endlich wieder so ein kleines süßes Bündel im Arm zu halten, das hat sich Herzogin Kate sehr lange gewünscht. Nun soll es bald so weit sein. Sie hat es jetzt selbst verraten, als sie sich bei einem Termin schützend den Bauch hielt. Ein recht klares Indiz, da sind sich Körpersprache-Experten einig. Doch statt ungetrübter Freude stehen Kate und William (39) Monate voller Hoffen und Bangen bevor. Über ihrer Schwangerschaft liegt nämlich ein dunkler Schatten – die Ärzte schlagen sogar Alarm! Der traurige Grund: Kate ist viel zu dünn und könnte damit ihr viertes Baby in Gefahr bringen.