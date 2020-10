Herzogin Kate: Schwanger! Der Palast macht es jetzt offiziell!

Vor einigen Tagen wurden Bilder von Kate und ihrer Familie veröffentlicht, wie sie sich mit Sir David Attenborough im Kensington Garden seinen neuen Netflix-Film "A Life On Our Planet" anschauten. Doch nicht nur der Film sorgten bei den royalen Fans für mächtig Aufsehen! Auch Kate ließ die Gerüchteküche ordentlich brodeln! Der Grund: Kate hielt sich immer wieder die Hand vor ihren Bauch! Für Körperspracheexpertin Judi James ein klares Zeichen für eine Schwangerschaft. So erklärt sie gegenüber "Express":