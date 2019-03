Herzogin Kate: Schwanger? Diese Bilder sind eindeutig!

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? Während und in wenigen Wochen ihr erstes Baby erwarten, soll auch die schöne Frau von Prinz William in anderen Umständen sein. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Herzogin Meghan: Endlich! Der Palast lässt die Bombe platzen!

Herzogin Kate wünscht sich Baby Nummer 4!

Das Herzogin Kate eine absolute Vorzeige-Mama ist, ist definitiv nichts Neues. Egal, wo die mit ihren Kindern, , und Prinz Louis erscheint: Die Royalisten-Herzen sind ihr sicher. Auch ein viertes Baby soll die Herzogin nicht ausschließen. So betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, dass sie sich noch mehr Nachwuchs wünschen würde. Doch können ihre Anhänger schon bald mit einem royalen Spross rechnen?

Herzogin Kate: Diese Bilder liefern die Schwangerschafts-Antwort

Auch wenn in der letzten Zeit immer wieder gemunkelt wurde, dass Kate bereits mit Baby Nummer 4 schwanger sein soll, setzt sie den Baby-Gerüchten bei der irischen St Patrick's Day Parade ein jähes Ende! Der Grund: Kate war dabei zu beobachten, wie sie sich mit ein ordentliches Bier gönnte. Im Falle einer Schwangerschaft hätte Kate darauf sicherlich verzichtet. Ob uns das royale Paar in den nächsten Monaten dennoch mit einem Baby überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...