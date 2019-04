Herzogin Kate: Schwanger? Jetzt hat sie sich verraten!

Seit Wochen machen immer neue Gerüchte die Runde, dass wieder schwanger sein soll. Obwohl die erst im April vergangenen Jahres Prinz Louis zur Welt brachte, soll die schöne Frau von Prinz William wieder in anderen Umständen sein. Doch was ist dran an den Baby-Spekulationen?

Herzogin Meghan: Jetzt lässt ausgerechnet ihr Onkel die Baby-Bombe platzen!

Herzogin Kate und Prinz William im Baby-Fieber

Obwohl und Herzogin Kate bereits stolze Eltern ihrer drei Kinder , und Prinz Louis sind, soll bei dem royalen Paar die Baby-Planung noch nicht beendet sein. Wie es heißt, sollen sich Kate und William noch ein viertes Kind wünschen, um dadurch ihr Familien-Glück zu krönen. Vor allem in der letzten Zeit wurden wieder einige Stimmen laut, die von einer vierten Schwangerschaft der Herzogin ausgingen. Doch ist Kate wirklich wieder schwanger?

Herzogin Kate: Schwanger mit Baby Nummer 4?

Die Baby-Gerüchteküche um Herzogin Kate ist aktuell wieder mächtig am Brodeln. Der Grund dafür: Obwohl Kate aus der Öffentlichkeit nicht wegzudenken ist und ihrer öffentlichen Auftritte stets gewissenhaft absolviert, fehlte von ihr in den letzten Wochen oft jede Spur. Bis auf wenige Ausnahmen machte sich die Herzogin zuletzt rar! Beim letzten Mal war dies der Fall, als Kate mit Prinz Louis schwanger war und unter Übelkeit litt. Verrät sich Kate durch ihr Fehlen in der Öffentlichkeit also selbst und bestätigt alle Schwangerschafts-Gerüchte? Der Hof gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab, wir können also weiterhin gespannt sein...