Herzogin Kate: Schwanger! Prinz William hat es verraten!

Wie nun Körpersprachen-Expertin Judi James gegenüber "Express" erklärt, kann man Kate nur schwer ansehen, ob sie in anderen Umständen ist. So ist sie der Meinung: "Kate ist nicht die beste Quelle für Körpersprache und Verhaltensmerkmale, wenn es um Baby-Nachrichten geht." Sie ergänzt: "Ihre Haltung, mit gefalteten Händen unter dem Bauch zu stehen, mag für viele Frauen ein Anzeichen einer Schwangerschaft sein, aber für Kate ist es ein charakteristischer Look, schwanger oder nicht." Ehemann William ist hingegen ein wenig leichter zu analisieren....